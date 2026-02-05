Benin Web TV
France : Céline Pigalle nommée à la direction de France Inter en remplacement d’Adèle Van Reeth

Radio France a annoncé jeudi 5 février qu’Adèle Van Reeth cessera ses fonctions à la tête de France Inter au début du mois de mars. La direction de la première radio nationale en audiences sera reprise par Céline Pigalle, dans le cadre d’un réaménagement des responsabilités en vue de la période précédant l’élection présidentielle de 2027.

Nommée à la direction de la station en 2022, Adèle Van Reeth a fait savoir qu’elle souhaitait revenir à l’antenne la saison prochaine. Le groupe public explique qu’elle a accepté d’avancer la date de son départ afin de permettre une préparation optimale de la rentrée 2026-2027.

Cette annonce intervient alors que l’audiovisuel public traverse une période agitée : une commission d’enquête parlementaire se penche actuellement sur son financement et sa neutralité, plaçant les médias publics sous une surveillance renforcée à l’approche du scrutin.

Un relais organisé avant une période électorale sensible

Le mouvement à la tête de France Inter s’inscrit donc dans une logique de transition anticipée, destinée à garantir la continuité éditoriale et opérationnelle de la station. Radio France présente ce calendrier comme une mesure visant à sécuriser la préparation des programmes pour la saison électorale, sans préciser, dans son communiqué, tous les contours pratiques de la passation entre les deux dirigeantes.

