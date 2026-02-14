Benin Web TV
France : aux Victoires de la musique 2026, «Mega BBL» de Theodora élu album de l’année

Vendredi 13 février, la cérémonie des Victoires de la Musique a couronné « Mega BBL » comme album de l’année. Sur la scène de la Seine Musicale, Théodora, artiste franco-congolaise, a rendu hommage à des figures comme Aya Nakamura et Tiakola ainsi qu’à celles et ceux qui l’ont précédée, estimant que leur travail a permis à son projet aux teintes afro-caribéennes d’être entendu et compris.

Âgée de 22 ans, la jeune chanteuse s’est rapidement fait remarquer et se démarque aujourd’hui parmi les nouvelles voix du rap français. Son parcours récent est jalonné de distinctions : après avoir été sacrée Révélation féminine lors de la dernière édition des Flammes du Hip Hop, elle confirme sa trajectoire ascendante.

« Mega BBL » marque une étape importante dans son évolution artistique. L’opus, volontairement mélangeant les codes et les influences, refuse les carcans pour proposer une écriture et des sonorités hybrides qui bousculent les attentes.

Une identité musicale assumée

Entre rythmes caribéens et accents afro, Théodora construit une esthétique personnelle qui puise autant dans la tradition que dans l’expérimentation contemporaine. Son choix d’écarter les formats convenus se retrouve dans la production et la diversité des ambiances du disque, qui ont séduit un public et des professionnels en quête de nouveautés.

La reconnaissance aux Victoires de la Musique vient donc couronner un travail audacieux, et pourrait bien ouvrir de nouvelles portes à cette jeune artiste qui multiplie les rencontres et les collaborations sur la scène hexagonale.

