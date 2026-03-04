France : Amazon se retire du Salon du livre de Paris prévu en avril 2026

Le Syndicat de la librairie française a lancé une mise en garde sévère contre le géant américain du commerce en ligne, accusant Amazon de ne pas jouer le rôle d’ami du livre et de représenter, par sa puissance et ses ambitions jugées agressives, une menace pour l’ensemble de la chaîne du livre.

Pour l’organisation professionnelle des libraires indépendants, les pratiques et la stratégie d’Amazon mettent en danger les auteurs, les maisons d’édition et les librairies, exposant le secteur à des risques d’emprise et de concurrence déloyale.

Face à ces attaques, Amazon a réagi mercredi 4 mars par l’intermédiaire d’un porte-parole, dans un communiqué transmis à l’AFP. Le groupe a qualifié l’action du syndicat de démarche partisane et a dénoncé des accusations qu’il juge infondées et trompeuses.

Selon la déclaration de l’entreprise, ce type d’intervention détourne la manifestation visée de son objectif initial — célébrer la lecture, ses lecteurs et ses créateurs — et constitue, selon elle, une récupération au détriment de cet esprit.

Un bras de fer aux répercussions pour le secteur

Cette confrontation illustre la tension persistante entre acteurs indépendants du livre et plateformes de vente en ligne, autour de questions de concurrence, de visibilité des œuvres et de conditions de diffusion. Le syndicat, qui représente les libraires indépendants, cherche à alerter sur ce qu’il perçoit comme un déséquilibre structurel défavorable aux acteurs traditionnels.

De son côté, Amazon défend sa position en dénonçant une opération politique et en affirmant vouloir préserver le caractère festif et pluraliste des événements consacrés au livre, tout en rejetant les reproches portés contre son modèle commercial.