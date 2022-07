France: Agnès Pannier-Runacher évoque presqu’en larmes son divorce à l’Assemblée nationale

Alors que les députés évoquaient, ce jeudi 21 juillet 2022 à l’Assemblée nationale, la loi concernant le pouvoir d’achat, la ministre Agnès Pannier-Runacher a évoqué presqu’en larmes son divorce avec son ex-mari après 30ans de vie commune.

Interpellée par Delphine Batho sur les raisons de son absence sur les dossiers liés à Engie, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a alors évoqué son divorce avec émotion. « J’aimerais que, devant le Parlement, vous nous disiez exactement ce qu’il en est des dossiers dans lesquels vous ne pouvez pas interférer », a lancé à Agnès Pannier-Runacher la députée Delphine Batho devant l’hémicycle en rassurant qu’il ne s’agissait pas là d’un « procès d’intention » à l’encontre de la ministre.

« Madame Batho, je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari, qui travaille chez Engie. La convention de divorce est déposée. Elle sera signée vendredi prochain », a répondu l’ancienne secrétaire d’État. Presqu’en larmes elle ajoute: « Je peux vous dire que se séparer de quelqu’un avec lequel on a vécu 30 ans et eu trois enfants n’est pas spécialement un événement heureux ».

A noter que la ministre Agnès Pannier Runacher et Marc Pannier ne vivent plus en couple. Pour rappel, en mai 2021, la ministre a officialisé son concubinage avec Nicolas Bays, son ancien chef de cabinet, et ex-mari de la présidente des députés LREM à l’Assemblée Aurore Bergé. C’est avec ce dernier que Agnès Pannier-Runacher forme une grande famille recomposée avec leurs fils.