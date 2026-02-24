France : Achraf Hakimi renvoyé en procès pénal pour viol

Le joueur international marocain et élément du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été renvoyé devant une juridiction pénale pour des faits de viol qui se seraient déroulés en février 2023. L’information a été révélée mardi à l’AFP par des interlocuteurs proches du dossier.

Le joueur international marocain et élément du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été renvoyé devant une juridiction pénale pour des faits de viol qui se seraient déroulés en février 2023. L’information a été révélée mardi à l’AFP par des interlocuteurs proches du dossier.

Selon les confirmations obtenues auprès de l’avocate du footballeur et du parquet de Nanterre, le dossier a désormais été transmis pour être jugé. Les autorités compétentes ont officialisé ce renvoi en procédure pénale.

L’affaire concerne des faits reprochés sur une jeune femme au cours du mois de février 2023. Aucune condamnation n’a été prononcée à ce stade : la procédure judiciaire est en cours et les investigations ont abouti au renvoi du dossier.

La défense comme le parquet ont apporté des éléments permettant de suivre l’évolution du dossier, qui va désormais entrer dans la phase judiciaire formelle. Rappelons que, dans le cadre du procès à venir, la présomption d’innocence demeure applicable.

Déroulé attendu de la procédure

Le renvoi en procès signifie que le dossier sera examiné devant la juridiction compétente à une date qui sera fixée ultérieurement. Entre-temps, les parties pourront préparer leur ligne de défense et l’accusation présentera ses éléments devant la cour lors de l’audience.