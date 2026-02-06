Benin Web TV
LIVE

France : Abdelkrim Bellot condamné à 30 ans pour la fusillade de Villerupt

Après trois heures de délibération, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle siégeant à Nancy a infligé vendredi une peine de 30 ans de réclusion criminelle à Abdelkrim Bellot. La sanction comporte également une période de sûreté correspondant aux deux tiers de la peine, soit vingt années pendant lesquelles aucune mesure d’aménagement de peine ne pourra être appliquée.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
66vues
France : Abdelkrim Bellot condamné à 30 ans pour la fusillade de Villerupt
Publicité
1 min de lecture
Google News

Après trois heures de délibération, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle siégeant à Nancy a infligé vendredi une peine de 30 ans de réclusion criminelle à Abdelkrim Bellot. La sanction comporte également une période de sûreté correspondant aux deux tiers de la peine, soit vingt années pendant lesquelles aucune mesure d’aménagement de peine ne pourra être appliquée.

Agé de 40 ans, Bellot a été déclaré coupable de tentative d’assassinat pour son rôle dans une fusillade survenue le 13 mai 2023 à Villerupt, commune située dans le nord de la Lorraine. Cinq personnes, âgées de 17 à 30 ans, avaient été atteintes par des projectiles sur la place principale de la ville, à proximité d’un porche identifié par les autorités comme un lieu de trafic de stupéfiants.

Les faits, très médiatisés localement, avaient provoqué une vive émotion dans la population de Villerupt et déclenché une enquête aboutissant à la mise en examen de l’accusé. Le procès, qui s’est tenu devant la juridiction départementale, a retenu la qualification la plus grave à l’encontre de Bellot compte tenu du caractère volontaire et de la gravité des blessures infligées aux victimes.

Publicité

Articles liés

Niger : attaque contre le poste de douane de Kouré, à 60 km à l’est de NiameyRoyaume-Uni : Danone élargit le rappel de lait infantile aux lots d’Aptamil et Cow&#038;GateTunisie : Sidi Bou Saïd face à la menace de glissements de terrainÉtats-Unis : Trump publie une vidéo montrant les Obama grimés en singes, la Maison Blanche juge l’indignation «fausse»
Merci pour votre lecture — publicité