France : Abdelkrim Bellot condamné à 30 ans pour la fusillade de Villerupt

Après trois heures de délibération, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle siégeant à Nancy a infligé vendredi une peine de 30 ans de réclusion criminelle à Abdelkrim Bellot. La sanction comporte également une période de sûreté correspondant aux deux tiers de la peine, soit vingt années pendant lesquelles aucune mesure d’aménagement de peine ne pourra être appliquée.

Agé de 40 ans, Bellot a été déclaré coupable de tentative d’assassinat pour son rôle dans une fusillade survenue le 13 mai 2023 à Villerupt, commune située dans le nord de la Lorraine. Cinq personnes, âgées de 17 à 30 ans, avaient été atteintes par des projectiles sur la place principale de la ville, à proximité d’un porche identifié par les autorités comme un lieu de trafic de stupéfiants.

Les faits, très médiatisés localement, avaient provoqué une vive émotion dans la population de Villerupt et déclenché une enquête aboutissant à la mise en examen de l’accusé. Le procès, qui s’est tenu devant la juridiction départementale, a retenu la qualification la plus grave à l’encontre de Bellot compte tenu du caractère volontaire et de la gravité des blessures infligées aux victimes.