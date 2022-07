France: à la place d’un iPhone 13 neuf acheté, il retrouve un morceau de carrelage dans l’emballage

En ouvrant la boîte scellée de son nouvel appareil, un homme a eu la très mauvaise surprise de découvrir un morceau de carrelage dans l’emballage. L’homme croyait profiter d’une promotion.

Après avoir acheté un iPhone 13 tout neuf au magasin dans les Yvelines (département français), un homme a eu la mauvaise surprise de découvrir qu’aucun iPhone 13 n’était dans la boîte qui était censée l’abriter. Et pourtant avant de quitter le magasin, il avait vérifié que la boîte est bien scellée par deux bandes adhésives.

En effet, à la place de son iPhone 13 d’une valeur de 859 euros ( environ 560.000 f CFA ), trônait fièrement un gros morceau de carrelage, aux parfaites dimensions de la boîte qui servait de protection à l’iPhone 13. « Il y avait un morceau de carrelage à l’intérieur, avec les bords arrondis pour prendre la forme d’un iPhone, raconte-t-il. J’étais dans tous mes états, je me suis demandé s’ils allaient me croire.»

De retour au point de vente, l’homme explique son problème, comme rapporté par « Le Parisien ». L’employé le prend au sérieux, et l’informe qu’un retour d’iPhone 13 a justement eu lieu le matin même. L’acheteur avait payé cash, avant de venir réclamer un remboursement sous prétexte que la personne pour laquelle il avait acheté le téléphone n’en voulait plus.

Le magasin de vente a pour sa part déposé plainte au commissariat. Les enquêteurs se mobilisent pour intercepter l’auteur en flagrant délit. « On découvre le phénomène et on va exploiter les vidéos des caméras de surveillance, indique une source policière. On va voir si on peut faire des rapprochements avec d’autres faits qui ont eu lieu ailleurs. » Après plus d’une heure d’attente et de vérifications de ses papiers d’identité, l’homme s’est finalement vu remettre un iPhone neuf par le magasin.