France: 05 blessés dans une attaque au couteau à Annecy

Une attaque au couteau survenue ce jeudi matin dans un parc au bord du lac d’Annecy a semé la terreur parmi les promeneurs. Au moins cinq personnes, dont quatre enfants en très bas âge, ont été blessées avant que l’agresseur ne soit arrêté par les autorités. Les motivations derrière cette attaque restent à déterminer, alors que trois des victimes sont dans un état critique.

La tranquillité matinale du parc sur les bords du pittoresque lac d’Annecy a été brutalement interrompue lorsque, vers 10 heures du matin, ce jeudi, un homme muni d’une arme blanche a lancé une attaque violente contre des passants. Selon les informations fournies par les autorités, l’agresseur s’est déclaré né en 1991, de nationalité syrienne et demandeur d’asile en France. Jusqu’à présent, il ne figure dans aucun fichier de renseignements et reste inconnu des services de police.

Les premiers témoignages recueillis sur place ont décrit des scènes de panique alors que les victimes, dont quatre enfants en très bas âge, étaient prises pour cible sans discernement. Les secours ont rapidement été dépêchés sur les lieux, et les blessés ont été transportés en urgence vers les hôpitaux les plus proches. Malheureusement, trois d’entre eux, deux enfants et un adulte, se trouvent dans un état critique, avec un pronostic vital engagé.

Les forces de l’ordre ont rapidement réagi à l’attaque, parvenant à appréhender l’agresseur peu de temps après les faits. Les enquêteurs s’efforcent maintenant de déterminer les motivations de l’individu et de déterminer s’il existe un lien avec des motivations terroristes. Selon une source proche du dossier, l’évaluation du caractère terroriste de l’attaque est actuellement en cours.

La France, déjà éprouvée par une série d’attaques terroristes ces dernières années, reste en état d’alerte face à de telles violences. Les autorités locales ont renforcé les mesures de sécurité dans la région, tout en appelant à la vigilance de la population. Le parquet antiterroriste a été saisi de l’affaire, et une enquête approfondie est en cours pour établir les circonstances précises de l’attaque et pour déterminer si l’agresseur a bénéficié de complicité.