Franc, l’invincible de l’arène sénégalaise en quête du trône

À 32 ou 33 ans, Émile François Gomis de son vrai nom, Franc domine l’arène nationale avec une série impressionnante de 15 victoires consécutives depuis ses débuts professionnels en 2013. Affilié à l’écurie Jambaar Wrestling, il est souvent présenté comme le lieutenant du roi des arènes, Modou Lo. Mais au regard de sa trajectoire, beaucoup voient déjà en lui un sérieux prétendant au trône.

Franc affiche un bilan parfait en lutte avec 15 combats, 15 victoires. Une performance rarissime dans une discipline où la moindre erreur se paie cash. Cette invincibilité dépasse même celle qu’avait connue son mentor Modou Lo à ses débuts, renforçant les comparaisons entre les deux hommes.

Son ascension s’est accélérée avec des succès majeurs face à des figures établies de l’arène. Il a notamment battu à deux reprises le colosse Bombardier, démontrant sa capacité à rivaliser avec les poids lourds les plus redoutés. Le 16 février 2025, il domine Ama Baldé en moins de deux minutes, confirmant sa supériorité technique et sa lucidité tactique. Le 3 août 2025, il s’impose face à Eumeu Sène, une victoire symbolique qui consolide définitivement son statut d’élite.

Sacré meilleur lutteur de la saison 2024-2025 par l’ANPS, Franc incarne la nouvelle génération disciplinée, stratégique et médiatiquement affûtée.

Joal, berceau des champions

Originaire de Joal, ville mythique de la lutte sénégalaise, Franc s’inscrit dans la lignée des grands noms issus de cette localité. Dès 2020, la légende Yékini avait prédit son ascension, voyant en lui un futur patron de l’arène. Avant de s’imposer en lutte avec frappe, Franc a affiné ses bases en lutte simple, se mesurant à des adversaires de haut niveau comme Oumar Kane. Cette double compétence constitue l’un de ses principaux atoutsà savoir maîtrise des appuis, gestion du corps-à-corps, lecture rapide des intentions adverses.

Les observateurs, à l’image du consultant Iba Kane, le décrivent comme le lutteur le plus complet du moment. Sa force ne réside pas seulement dans sa puissance physique, mais dans sa capacité à neutraliser ses adversaires sans s’exposer inutilement. Une lutte propre, méthodique, chirurgicale.

Au quotidien, Franc s’appuie sur une préparation structurée mêlant musculation, endurance, travail technique et répétition des schémas tactiques. Il alterne séances de renforcement musculaire intensif, sparring avec frappe, et travail spécifique sur les projections. À cela s’ajoute un encadrement mental destiné à maintenir concentration et sang-froid. Cette rigueur explique en grande partie son invincibilité actuelle.

Considéré comme le lieutenant de Modou Lo, Franc évolue dans une relation à la fois fraternelle et compétitive avec le roi des arènes, en place depuis 2019. Officiellement alliés au sein de la même dynamique sportive, les deux hommes incarnent deux générations qui coexistent.

Pour l’instant, Franc ne remet pas frontalement en cause le règne de son mentor. Mais sa progression constante et son aura grandissante alimentent une question centrale : le disciple peut-il dépasser le maître ?