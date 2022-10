Four Four Two: Lionel Messi élu meilleur joueur de tous les temps

Le magazine « Four Four Two », a dressé sa liste des 100 meilleurs joueurs de football de tous les temps. Et Lionel Messi mène la danse devant Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zidane et Cruyff.

C’est un classement qui ne va certainement pas plaire à tout le monde dont Cristiano Ronaldo. Le magazine « Four Four Two » a établi sa liste des 100 meilleurs joueurs de tous les temps. Un classement basé sur « l’influence qu’ils ont eue sur leur époque, ceux qui ont laissé le plus de souvenirs et ceux qui ont le plus étonné par leur talent et leurs exploits«. Et le magazine a élu Lionel Messi meilleur joueur de l’histoire du football. Le septuple Ballon d’Or devance d’autres légendes comme Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zidane ou Johan Cruyff.

Pour le magazine, il n’y a aucun joueur comme la superstar argentine. « Les experts, les écrivains et les fans tenteront d’exprimer sa grandeur avec des mots et des métaphores. Mais ils échoueront tous. Dans 20 ans, les jeunes amateurs de football liront l’histoire d’une figure messianique dont l’éclat a étonné le monde entier, battu une multitude de records et entamé une ère de domination….. Mais tant qu’ils n’auront pas vu les vidéos, ils ne se rendront pas compte de ce qu’ils ont manqué« , explique Four Four Two.

Leo Messi Diego Armando Maradona Cristiano Ronaldo Pelé Zinedine Zidane Johan Cruyff George Best Franz Beckenbauer Ferenc Puskas Ronaldo Nazario Gerd Müller Alfredo Di Stefano Michel Platini Zico Garrincha Bobby Charlton Paolo Maldini Romario Giuseppe Meazza Andrés Iniesta Franco Baresi Marco Van Basten Eusebio Xavi Hernández Carlos Alberto Ronaldinho Ruud Gullit Manuel Neuer Sócrates Raymond Kopa Lev Yashin Lothar Matthaus Stanley Matthews Valentino Mazzola Matthias Sindelar Luis Suárez Francisco Gento Bobby Moore Michael Laudrup Roberto Baggio Kenny Dalglish Paolo Rossi Nandor Hidegkuti Gunter Netzer Gianluigi Buffon Didi Rivellino Kevin Keegan Thierry Henry Nilton Santos José Manuel Moreno Oleg Blokhin Jairzinho Gaetano Scirea Dino Zoff Juan Alberto Schiaffino Fritz Walter Daniel Passarella Gordon Banks Gianni Rivera Karl-Heinz Rummenigge John Charles Dixie Dean Gunnar Nordahl Johan Neeskens Denis Law Sandro Mazzola Dennis Bergkamp Jimmy Johnstone Ronald Koeman Omar Sivori Teofilo Cubillas Dani Alves Eric Cantona Jose Andrade Cafú Frank Rijkaard Florian Albert Luka Modric Just Fontaine Josef Masopust Jimmy Greaves Hugo Sánchez Wayne Rooney Philipp Lahm Alan Shearer Allan Simonsen Sergio Busquets Hristo Stoichkov Roberto Carlos Giacinto Facchetti Peter Schmeichel Sandor Kocsis Luis Figo Djalma Santos Javier Zanetti George Weah Kaka Mario Kempes Gheorghe Hagi