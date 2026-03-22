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Fortune de l’acteur Chuck Norris après son décès

L’acteur connu pour son rôle dans la série « Walker, Texas Ranger » est décédé à l’âge de 86 ans.

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Fortune de l’acteur Chuck Norris après son décès
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Sa notoriété s’est accentuée dans les années 1980 grâce à un film qui l’a élevé au rang de vedette, et son image est restée largement reconnue à travers le monde. Il résidait à Kauai, où il appréciait le climat et la quiétude de l’île.

Il est né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l’Oklahoma, et était l’aîné de trois frères. Son enfance a été marquée par la précarité et par l’alcoolisme de son père.

À 16 ans, ses parents ont divorcé ; lui, ses frères et sa mère ont d’abord déménagé au Kansas, avant de s’installer à Torrance, en Californie.

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Plutôt réservé pendant son adolescence, il s’est engagé dans l’armée de l’air en 1958. Affecté en Corée du Sud, il y a commencé la pratique des arts martiaux.

Après son service, il est rentré aux États-Unis en 1962 et s’est établi en Californie, où il a ouvert une école de karaté et participé à plusieurs tournois.

Le jeudi 19 mars 2026, il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Kauai ; un ami a déclaré avoir parlé avec l’acteur de 86 ans, affirmant qu’il se portait bien. Le vendredi 20 mars, son décès a été annoncé. À ce moment-là, sa fortune était évaluée à 70 millions de dollars.

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