Formule 1: les hommages pleuvent pour Sebastian Vettel, qui va prendre sa retraite

Ce jeudi, la légende de la Formule 1, Sebastian Vettel a annoncé sa retraite en fin de saison. Dans des messages postés sur les réseaux sociaux, plusieurs acteurs de ce sport lui ont rendu hommage.

« La décision d’arrêter la F1 à la fin de l’année a été difficile à prendre et j’y ai beaucoup pensé. A la fin de l’année, je veux prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire ensuite« . C’est avec ces mots que le quadruple champion de monde de F1, Sebastian Vettel, a annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Depuis, les messages d’hommages pullulent, à commencer par celui de son rival de toujours, Lewis Hamilton.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le pilote britannique a déclaré: « Seb, ce fut un honneur de t’avoir comme rival et un honneur encore plus grand de t’appeler mon ami. L’objectif est toujours de quitter ce sport en étant meilleur qu’on ne l’a trouvé. Je n’ai aucun doute que ce qui t’attend sera passionnant et gratifiant. Je t’aime, mec« .

Il n’est pas le seul puisque de nombreux pilotes y sont également allés de leur petit mot. C’est le cas du français Charles Leclerc qui a écrit sur Instagram: « Un grand homme, un grand pilote. Tu vas nous manquer« . « Bonne retraite Seb, tu es une vraie légende de la F1, tu vas nous manquer mon pote« , a également souligné George Russell. De son côté, Carlos Sainz a posté un message plein d’émotions:

« Merci Seb, terminons cette saison en beauté avec de vraies courses. Ce fut un plaisir absolu et un grand honneur d’avoir partagé toutes ces années aux côtés de quelqu’un comme toi. Tu es sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de ce sport et tu as toujours été l’un de mes modèles, tant sur la piste qu’en dehors. Je suis sûr que ce prochain chapitre sera aussi passionnant et enrichissant que le précédent et je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur pour l’avenir.«

Vainqueur de 53 Grands Prix et quadruple champion du monde (en 2010, 2011, 2012 et 2013 avec Red Bull), Sebastian Vettel restera une légende de son sport malgré un passage mitigé chez Ferrari et une fin de carrière compliquée chez Aston Martin.