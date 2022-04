Formulation du compact régional Bénin avec le MCC: Abdoulaye Bio Tchané investi d’une nouvelle mission

Au cours du conseil des ministres du mercredi 02 Mars 2022, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du Bénin avec le Millenium Challenge Corporation. Le ministre Abdoulaye Bio Tchané est nommé pour présider le comité de pilotage dudit cadre.

Le ministre d’État chargé de la coordination de l’action gouvernement, Abdoulaye Bio Tchané est investi d’une nouvelle mission par le gouvernement. En effet, en conseil des ministres du 02 Mars dernier, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du Bénin avec MCC.

Ledit cadre institutionnel est formé de deux organes à savoir le comité de pilotage et une équipe technique de formulation. C’est le ministre d’Etat qui est nommé pour présider le comité de supervision du cadre de formulation du compact régional du pays avec le Millenium Challenge Corporation (MCC). Une nouvelle mission qui vient se greffer sur les multiples responsabilités qui lui sont confiées par le chef de l’Etat.

La mission du ministre Abdoulaye Bio Tchané à la tête du comité de pilotage

A la tête du comité de supervision du cadre de formulation du compact régional du pays avec le Millenium Challenge Corporation (MCC), le ministre Abdoulaye Bio Tchané aura pour mission essentielle de définir les orientations et superviser Ia formulation du Compact régional avec le Millenium Challenge Corporation.

Pour mener à bien cette mission, l’organe présidé par le ministre d’Etat aura à donner les orientations nécessaires à la bonne conduite du processus de formulation du Compact régional. Il devra assurer le portage politique des décisions et choix, puis fournir tous les appuis administratifs requis pour la conduite à bon terme des travaux.

Le président du comité de pilotage a également à charge d’apprécier au plan technique, les travaux et documents soumis par l’équipe technique de formulation, de valider le plan de travail de l’équipe technique de formulation incluant la méthodologie, les outils de collecte et le calendrier des travaux. Il assure également la validation des documents et rapports produits dans le cadre du processus de formulation du Compact régional.

