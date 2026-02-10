Forces armées béninoises: Bertin Bada élevé au grade de général d’armée aérienne

La cérémonie officielle de port de galon du général de corps d’armée Bertin Bada s’est déroulée dans l’après-midi du lundi 9 février 2026 au ministère de la Défense nationale.

À cette occasion, l’officier supérieur a été élevé au grade de général d’armée aérienne, le plus haut rang de la hiérarchie militaire.

Cette promotion historique fait de Bertin Bada le premier militaire béninois à accéder à ce niveau de commandement au sein des Forces armées béninoises, consacrant un parcours professionnel marqué par la constance, la discipline et de hautes responsabilités.

En fonction depuis 2016 en qualité de Directeur de cabinet militaire du Président de la République, le désormais général d’armée aérienne devient, avec cette distinction, le plus haut gradé de l’armée béninoise.

Cette élévation résulte de la décision prise en Conseil des ministres le 26 décembre 2025, sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon, Chef suprême des armées.

Par cette promotion, les autorités béninoises réaffirment leur volonté de valoriser le mérite, l’excellence professionnelle et le leadership au sein de l’institution militaire, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants.