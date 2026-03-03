Football: Walid Regragui au Maroc pour résilier son contrat

Walid Regragui est sur le point de mettre un terme à son aventure à la tête de la sélection marocaine. Selon Foot Mercato, le technicien s’est déplacé récemment au royaume pour parapher les documents matérialisant la rupture de son contrat ; il resterait désormais essentiellement des démarches administratives à finaliser.

Walid Regragui est sur le point de mettre un terme à son aventure à la tête de la sélection marocaine. Selon Foot Mercato, le technicien s’est déplacé récemment au royaume pour parapher les documents matérialisant la rupture de son contrat ; il resterait désormais essentiellement des démarches administratives à finaliser.

Cette annonce intervient à seulement trois mois du lancement de la Coupe du monde 2026 et fait suite à la défaite des Lions de l’Atlas en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Sénégal (0-1 après prolongation). Le contexte sportif et le calendrier international rendent la période de transition particulièrement sensible.

Du côté des possibles successeurs, Mohamed Ouahbi, ancien entraîneur des Espoirs et architecte du sacre mondial des U20 en octobre dernier, est pressenti pour prendre le relais. Le journaliste évoque également l’hypothèse d’une intégration de João Sacramento au futur encadrement technique.

Cap sur la réorganisation du staff