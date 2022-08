Football : voici le probable remplaçant de Messi et Cristiano, selon Samuel Eto’o

Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), s’est prononcé sur l’avenir du football mondial, dévoilant, selon lui, le nom du probable remplaçant de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’ex-capitaine des Lions Indomptables a fait cette déclaration, alors qu’il prenait part au projet de développement social à travers le football à la base.

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) est, plus que jamais, déterminé à voir l’avenir du football mondial, assuré par les plus méritants. Se prononçant sur le sujet, à l’occasion du projet de développement social à travers le football à la base, auquel le plus riche des footballeurs africains prenait part, Samuel Eto’o a déclaré que, quand les deux actuels dieux du cuir rond auront quitté les terrains, la relève pourrait être assurée par un autre dieu.

Un dieu pourrait remplacer deux autres dieux …

Selon l’ex-capitaine des Lions Indomptables, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les « deux actuels dieux » des terrains, Kylian Mbappé pourrait assurer la relève, tel « le seul dieu ». « Rien ne manque. Mais, il a eu beaucoup de chances, parce qu’il a atteint le football, sans la pression d’être le seul. Car, devant lui, il y a deux dieux ; le premier est [Lionel] Messi et le second est Cristiano Ronaldo. Quand ils partiront, le seul dieu que nous verrons sera Kylian Mbappé. Il a été champion du monde à 19 ans… Je pense que ça va marquer une époque. »,

Récemment, une vaste polémique, liée à la nationalité de Kylian Mbappé, est née sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG), probablement, pour lever l’équivoque, a martelé : « Aujourd’hui, je suis le joueur le plus cher du monde. Le Cameroun fait appel à moi, ils m’attribuent une nationalité, qui n’est pas la mienne. Je suis Français et resterai Français. »