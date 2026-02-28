Football : Van Persie répond à l’Algérien Ramiz Zerrouki après ses critiques de l’entraîneur

Feyenoord se rend à Enschede dimanche pour défier le FC Twente, une rencontre qui mettra face à face l’entraîneur Robin van Persie et un de ses anciens éléments, le milieu algérien Ramiz Zerrouki, prêté cette saison aux Tukkers.

Le parcours récent du joueur n’est pas exempt de tensions : Zerrouki avait déjà tenu des propos critiques à l’encontre de Van Persie par le passé, rappelant que la relation entre les deux hommes n’est pas toute tracée.

Malgré ce contexte, le technicien néerlandais a choisi de ne pas transformer en polémique la confrontation de dimanche et reste focalisé sur la préparation du match.

Les déclarations de Van Persie

Interrogé en conférence de presse vendredi, Van Persie a salué la forme affichée par le milieu prêté à Twente, se montrant visiblement satisfait de ses performances actuelles sans pour autant entrer dans les détails sur son avenir au club de Rotterdam.

Sur la question d’un retour ou d’un avenir durable au Feyenoord, l’entraîneur a botté en touche : il a expliqué que ce type de décision serait examiné plus tard, préférant pour l’instant concentrer l’attention sur le collectif et la suite de la saison, et rappelant que les joueurs prêtés font partie intégrante des réflexions sportives menées par le staff.