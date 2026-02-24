Benin Web TV
Football : un tournant arrive pour l’Algérien à Feyenoord

Des sources néerlandaises indiquent qu’une solution permettant le transfert de l’international algérien Anis Hadj Moussa pourrait voir le jour très prochainement.

Football
Voetbal International rapporte que Kees van Wonderen est pressenti pour occuper le poste de directeur technique au Feyenoord. Sa prise de fonction pourrait débloquer plusieurs dossiers importants à l’intersaison, dont ceux concernant Givairo Read et Hadj Moussa.

Le jeune attaquant de 24 ans suscite l’attention de nombreux clubs, mais aucune transaction n’a pu être finalisée au cours de l’exercice actuel. En championnat, il a signé 8 réalisations et délivré 4 passes décisives en 21 rencontres d’Eredivisie cette saison.

Parcours sportif et performances internationales

En complément de ses performances nationales, Hadj Moussa a inscrit deux buts en Ligue des champions. Il a également participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, où il est apparu à quatre reprises.

