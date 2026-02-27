Football : un Camerounais prépare un forcing pour rejoindre Manchester United

D’après The Guardian, André Onana entend revenir à Manchester United avec l’objectif de disputer la place de gardien titulaire après la fin de son prêt.

Le portier est cette saison en prêt du côté de Trabzonspor, en Turquie, alors qu’il reste lié par un contrat à Old Trafford jusqu’à l’été 2028. À 29 ans, il a connu des débuts de campagne marqués par de longs passages sur le banc.

La hiérarchie dans les cages mancuniennes a évolué récemment : Altay Bayındır, choisi au départ pour garder les buts, ne figure plus dans les plans du club.

Une bataille pour le poste qui se profile

Pour l’heure, c’est le Belge Senne Lammens qui tient la place de titulaire sous la direction de Michael Carrick, nommé entraîneur par intérim.

À son retour de prêt, Onana vise donc à s’imposer face à Lammens et à récupérer la confiance des dirigeants afin de retrouver la première place dans les buts de Manchester United.