Football : un arbitre sénégalais désigné pour Espérance-Al Ahly

La Confédération africaine de football a porté son choix sur l’arbitre international sénégalais Issa Sy pour diriger la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant l’Espérance Sportive de Tunis à Al Ahly SC. Cette désignation tombe pour une opposition parmi les plus attendues du continent.

La Confédération africaine de football a porté son choix sur l’arbitre international sénégalais Issa Sy pour diriger la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant l’Espérance Sportive de Tunis à Al Ahly SC. Cette désignation tombe pour une opposition parmi les plus attendues du continent.

La première confrontation est programmée le 15 mars 2026 à 22h00 et se déroulera au Stade Hammadi-Agrebi. Le match retour se tiendra ensuite le 26 mars 2026 au Stade international du Caire.

Pour la gestion de la vidéo-arbitrage, Ahmed Imteaz officiera en tant qu’arbitre principal du VAR, assisté de Gerson Dos Santos à la vidéo. La CAF a précisé qu’elle rendra publique dans les prochains jours la composition complète du corps arbitral.

Publicité

Une montée en puissance confirmée