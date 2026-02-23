Football : un Anglais menace le record d’Emmanuel Adebayor

Ce dimanche en Premier League, Eberechi Eze s’est illustré en inscrivant un doublé avec Arsenal face à Tottenham. L’ailier, capé avec l’Angleterre, a une nouvelle fois pesé dans le derby du nord de Londres en se montrant décisif.

Grâce à ces réalisations, Eze porte son total à six buts en championnat cette saison. Fait marquant : cinq de ses six buts en Premier League ont été inscrits précisément contre les Spurs.

Les chiffres d’Opta mettent en lumière la portée de cette performance : au sein des buteurs d’Arsenal en Premier League contre Tottenham, seuls Robert Pirès (7) et Emmanuel Adebayor (6) font mieux.

Un exploit qui rentre dans les statistiques du club

Le total d’Eze dans ce duel particulier atteint désormais cinq buts, un nombre qui égalise la somme des réalisations de deux légendes du club, Thierry Henry et Robin van Persie, réunis. Cette statistique souligne l’efficacité surprenante de l’international anglais dans les matchs à haute intensité contre ce rival historique.

Au-delà des chiffres, cette série conforte la place grandissante d’Eze au sein de l’attaque d’Arsenal et ajoute une dimension historique à son début de saison, rapprochant ses performances de records anciens détenus par des joueurs emblématiques comme le Togolais Emmanuel Adebayor et le Français Robert Pirès.