Football : Sofyan Amrabat réagit au départ de Walid Regragui

Le football marocain traverse une période agitée après l’annonce du départ de Walid Regragui de la tête de la sélection nationale. Après des semaines de spéculations, la fédération a confirmé jeudi que l’entraîneur quittera son poste avant la Coupe du monde 2026 qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au cours de son mandat, Regragui a offert au public des moments mémorables, notamment en menant les Lions de l’Atlas jusqu’aux demi-finales du Mondial 2022, performance saluée à travers le continent et au-delà. Sa présence avait redonné confiance et visibilité à l’équipe nationale.

La défaite concédée en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal est officiellement évoquée comme la cause principale de son retrait. Cet échec continental a précipité une décision qui marque la fin d’un chapitre important du football marocain.

Réactions et perspectives

Plusieurs joueurs et observateurs ont rapidement exprimé leur soutien à Regragui. Parmi eux, Achraf Hakimi a fait savoir son appui, tandis que Nordin Amrabat a publié sur Instagram un message de solidarité en écrivant « Je te souhaite le meilleur. » Ces témoignages soulignent l’estime dont jouit encore l’ancien sélectionneur au sein du vestiaire.

Alors que la Fédération doit désormais engager la recherche d’un successeur, le départ survient à un moment critique dans la préparation pour le Mondial 2026. L’équipe nationale entre dans une phase de transition qui exigera des décisions rapides pour maintenir la dynamique sportive instaurée ces dernières années.