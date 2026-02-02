Football : Samuel Ntamack rejoint Amiens SC

Samuel Ntamack revient en France sous la forme d’un prêt : Amiens SC a officialisé ce lundi l’arrivée de l’attaquant de 24 ans, prêté par le SD Huesca jusqu’à la fin de la saison. Le joueur, qui avait rejoint le club espagnol durant l’été, retrouve ainsi le championnat français en renfort pour la seconde partie du calendrier.

Avec Huesca cette saison, Ntamack a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en seize rencontres toutes compétitions confondues. Avant son passage en Espagne, il portait les couleurs d’Annecy et avait passé la saison précédente en prêt au KSC Lokeren-Temse, en deuxième division belge, où il avait inscrit dix buts en vingt-neuf apparitions.

Sur son bilan en Ligue 2, le natif de 1999 compte 43 matches et dix réalisations sous le maillot d’Annecy entre 2022 et 2024. Amiens mise sur ces statistiques et son expérience pour renforcer un effectif actuellement placé en position de barragiste.

Un profil adapté aux besoins amiénois

Le club a mis en avant les caractéristiques qui ont motivé ce recrutement : Ntamack est un avant-centre de formation dont le jeu repose sur la rapidité, la capacité à exploiter les espaces en profondeur et une mobilité offensive permanente. Ses qualités physiques lui permettent d’attaquer les zones libres tout en maintenant une intensité élevée dans ses courses, éléments précieux pour une équipe qui cherche du dynamisme et des solutions devant le but.

Arrivant en prêt pour quelques mois, il aura pour mission d’apporter de la vivacité et des buts afin d’épauler l’attaque amiénoise durant cette deuxième moitié de saison, en espérant traduire sur le terrain les attentes affichées par le club.