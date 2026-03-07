Football : première défaite à domicile contre Monaco

L’AS Monaco a renversé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes vendredi soir en s’imposant 3-1, privant les Parisiens d’un maintien invaincu à domicile. Cette victoire constitue le quatrième succès consécutif des Monégasques en championnat ; le RC Lens, deuxième du classement, peut réduire l’écart à un point dimanche.

L’AS Monaco a renversé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes vendredi soir en s’imposant 3-1, privant les Parisiens d’un maintien invaincu à domicile. Cette victoire constitue le quatrième succès consécutif des Monégasques en championnat ; le RC Lens, deuxième du classement, peut réduire l’écart à un point dimanche.

La rencontre a commencé de manière irrégulière : après une mise en route compliquée, le PSG semblait regagner des couleurs, mais c’est bien Monaco qui a frappé le premier. Maghnes Akliouche a profité d’un ballon repoussé par le gardien pour tromper la défense adverse et signer l’ouverture du score.

Les Principauxés ont ensuite imposé un tempo soutenu durant la première période sans toutefois augmenter leur avance, si bien que la pause intervenait sur un avantage monégasque d’un but.

Publicité

Les faits marquants de la seconde période

Au retour des vestiaires, Monaco a effectué un changement déterminant avec l’entrée d’Aleksandr Golovin. Dix minutes après son entrée en jeu, le Russe a récupéré un ballon dans la surface et doublé la mise, portant le score à 0-2 et compliquant sérieusement la tâche du PSG.

Peu après, Golovin a failli aggraver le score mais Matvey Safonov a repoussé sa tentative, offrant un sursis aux locaux. Malgré des efforts répétés, les Parisiens peinaient à concrétiser, surtout dans les derniers instants de la partie.

À vingt minutes de la fin, Bradley Barcola est parvenu à réduire l’écart en égalisant pour le PSG. L’espoir parisien a été de courte durée : moins de deux minutes plus tard, une frappe de Folarin Balogun, déviée, est venue tromper le gardien et rétablir une avance confortable pour Monaco (1-3).

Publicité