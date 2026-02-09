Football : Petković cible Abada et Titraoui pour l’Algérie

La Coupe du monde approche et l’équipe d’Algérie suscite encore de nombreuses interrogations. Parmi elles, une question revient avec insistance : Vladimir Petković fera-t-il appel à Achraf Abada et Yassine Titraoui pour le prochain rassemblement ?

Ces deux noms reviennent régulièrement dans les discussions des supporters. Leurs récentes prestations, tant en club qu’en sélection A’, plaident en faveur d’une convocation qui pourrait renforcer sensiblement l’effectif algérien.

Avec des absences imposées par des pépins physiques chez certains titulaires, la porte semble s’ouvrir à de nouveaux visages capables d’apporter de la profondeur et de la concurrence au groupe.

Deux profils complémentaires pour renforcer les Fennecs

Achraf Abada s’est fait remarquer lors de la dernière Coupe arabe, aux côtés de joueurs comme Boulbina et Berkane, et sa présence en sélection A’ sous Madjid Bougherra a confirmé son potentiel. À 26 ans, il s’est imposé comme un défenseur rugueux et déterminé : vivacité, interventions franches et solidité défensive figurent parmi ses principales qualités. Ces performances lui ont valu un contrat de trois ans et demi avec l’USM Alger, preuve de la confiance placée en lui par son nouveau club. Face aux indisponibilités de Samir Chergui et Jaouen Hadjam, Abada apparaît comme une option crédible pour densifier l’arrière-garde algérienne.

Yassine Titraoui, lui, incarne un milieu moderne et polyvalent. À 22 ans, il se distingue par la qualité de ses transmissions longues, son sens du placement, son aisance technique et sa propension à gagner ses duels. Son impact défensif n’est pas négligeable : il intercepte fréquemment et bride les initiatives adverses avant qu’elles ne deviennent menaçantes. Formé au Paradou AC, club qui a vu éclore plusieurs internationaux comme Bensebaïni, Boudaoui ou Atal, Titraoui, aujourd’hui à Charleroi, pourrait insuffler une énergie nouvelle au cœur du milieu algérien.