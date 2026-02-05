Football — Paradou AC, club formateur de Bensebaïni, Boudaoui et Boulbina

Plusieurs visages familiers des Fennecs partagent une racine commune : le Paradou AC. Ce club algérois a, au fil des années, posé les jalons d’une réputation qui dépasse largement le cadre d’un simple concurrent de Ligue 1.

Installé comme une pépinière de joueurs, le Paradou a transformé sa philosophie en projet sportif complet, axé sur la détection et l’accompagnement des jeunes. De nombreux internationaux algériens doivent ainsi une part importante de leur trajectoire à cette structure.

Au-delà des résultats sur le terrain, c’est surtout l’académie du club qui fait parler d’elle, livrant régulièrement des talents aptes à s’imposer aussi bien au niveau national qu’à l’étranger.

Un modèle de formation

Créé en 1994 par un groupe d’amis animés par la même passion, le Paradou Athletic Club a été pensé comme un lieu dédié aux jeunes désireux de pratiquer le football et de progresser. Après une montée régulière dans les divisions nationales, le club a accédé à la Ligue 1 en 2005. Deux ans plus tard, en 2007, il officialisait sa volonté de structurer la formation en lançant une académie propre.

Cette orientation a porté ses fruits : le Paradou est désormais reconnu pour sa capacité à préparer des joueurs à des carrières de haut niveau, donnant des exemples concrets de réussite sur les scènes africaines et européennes.

Parmi les anciens formés, Ramy Bensebaïni illustre parfaitement le parcours type : défenseur polyvalent, il a tracé sa route du Paradou à des clubs comme Montpellier et le Stade Rennais, avant de débarquer au Borussia Dortmund, devenant un élément régulier des Fennecs.

Hicham Boudaoui, repéré jeune et lancé en professionnel par le Paradou, a rejoint l’OGC Nice en 2019. Milieu moderne, il a confirmé ses qualités techniques et sa vision du jeu, notamment lors des compétitions internationales comme la CAN 2025.

Youcef Atal, autre produit de l’académie, a porté les couleurs de Nice avant d’évoluer au Qatar avec Al Sadd, malgré des épisodes blessureux qui ont freiné sa progression. Adil Boulbina, révélation récente, a éclaté entre la Coupe arabe et la CAN 2025 ; après ses débuts au Paradou en 2021, il poursuit sa progression à Al Duhail tout en continuant d’être sollicité en sélection dirigée par Djamel Belmadi.

Enfin, Adem Zorgane, repéré dès 2013 puis intégré à l’académie en 2018, a prolongé son parcours en Belgique, avec des passages à Charleroi puis à l’Union Saint-Gilloise, démontrant une fois encore l’efficacité du vivier paradouiste.