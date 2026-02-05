Football – NPFL : Kun Khalifat FC de retour en championnat

Quelques heures après s’être temporairement retiré de la compétition, le Kun Khalifat FC a fait savoir qu’il reprendrait bien sa place en Nigeria Premier Football League (NPFL). Le club d’Owerri a confirmé sa décision à l’issue d’échanges avec les responsables de la ligue et se dit prêt à reprendre les rencontres sans délai.

Le club avait quitté le championnat le mercredi 3 février 2026, en réaction aux mesures disciplinaires prises par la NPFL après son absence lors de la 24e journée face à El-Kanemi Warriors. La fédération avait alors infligé une défaite sur tapis vert et prononcé une amende de 10 millions de nairas avec sursis, sanctions que le club jugeait excessives au regard de difficultés logistiques signalées en amont.

Dans un communiqué diffusé jeudi, la direction du Kun Khalifat FC indique qu’un accord a été trouvé avec la ligue. Michael Amaefula, le PDG, a salué la qualité des pourparlers, estimant qu’ils ont permis de dépasser les différends pour recentrer les efforts sur l’essentiel : la pratique du football.

Retour sur la compétition et appel aux supporters

Réintégré au classement, Kun Khalifat FC retrouvera les pelouses dès ce dimanche 8 février 2026. Le calendrier prévoit la réception des Shooting Stars d’Ibadan au stade Dan Anyiam d’Owerri, match qui marquera la reprise de la saison pour l’équipe locale.

Le club a, par ailleurs, invité ses supporters à venir nombreux pour encourager l’équipe et a remercié les fans pour la patience et le soutien manifestés pendant la période d’interruption. Les dirigeants espèrent que cette mobilisation contribuera à un retour en force sur le terrain.