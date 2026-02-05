Football : Mohamed El Bachir Ngom rejoint le Grasshopper Zurich

Le défenseur sénégalais Mouhamed El Bachir Ngom s’engage en Suisse après trois saisons passées dans le championnat letton. Âgé de 26 ans, il paraphe un contrat de trois ans et demi avec le Grasshopper Club Zürich, club évoluant en Super League helvétique.

Durant son séjour en Lettonie, Ngom a accumulé 119 rencontres, délivré une dizaine de passes décisives et inscrit cinq buts en championnat. Considéré comme le meilleur défenseur du championnat en 2025, il quitte Riga FC pour relever un nouveau défi sportif au sein d’une équipe qui pointe actuellement à la 11e place du championnat suisse.

Polyvalent, le joueur formé comme arrière central peut également dépanner au poste de milieu relayeur, qualité qui a motivé le recrutement zürichois. Sur son compte X, il a exprimé sa gratitude envers son ancien club et les supporters pour les années passées et a fait part de son enthousiasme à l’idée de débuter cette nouvelle étape en Suisse.

Ce que son arrivée apporte au Grasshopper