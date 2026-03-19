Football : Marvin Senaya sélectionné à la fois par le Ghana et le Togo

Le dossier autour de Marvin Senaya prend une nouvelle tournure. Bien que les rumeurs laissaient entendre qu’il s’orientait vers les Black Stars du Ghana, le latéral droit d’AJ Auxerre figure désormais parmi les 26 joueurs retenus par le Togo pour la fenêtre internationale de mars.

Initialement repéré sur la pré-liste togolaise, Senaya avait ensuite reçu une convocation d’Otto Addo avec le Ghana, ce qui avait alimenté l’idée d’un basculement vers la sélection ghanéenne. Sa nouvelle présence dans la liste officielle du Togo relance cependant les interrogations quant à son futur choix international.

Interrogé pour mettre fin aux spéculations, le sélectionneur Patrice Neveu a expliqué que le joueur avait été contacté et avait donné son accord pour défendre les couleurs togolaises, cet engagement restant pour l’heure de nature verbale. Le technicien a précisé qu’il attendrait de voir si Senaya participe effectivement au regroupement ; en cas d’absence, des décisions seront prises en conséquence, a-t-il ajouté en se refusant à s’embourber dans la polémique.

La présence au rassemblement, clé du dossier

Le sort de ce feuilleton dépend donc essentiellement de la présence du joueur au stage prévu en mars : sa participation ou son absence éclairera définitivement la question et devrait mettre un terme aux débats qui opposent supporters et médias togolais et ghanéens.