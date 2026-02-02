Football – Lucas Michal prêté par l’AS Monaco au FC Metz

Le FC Metz a officialisé, lundi soir, la venue de Lucas Michal pour la fin de la saison, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. L’attaquant de 20 ans rejoindra donc la formation lorraine pour tenter d’obtenir davantage de temps de jeu après n’avoir disputé que deux rencontres de Ligue 1 cette saison.

Cet engagement constitue la troisième arrivée au sein de l’effectif messin cet hiver, après les venues de Giorgi Kvilitaia et de Bouna Sarr. Le club a communiqué sur l’opération en soulignant l’apport attendu de ce renfort offensif dans un groupe qui lutte pour ses objectifs en championnat.

Formé à Monaco, Michal part à Metz pour emmagasiner de l’expérience et participer plus régulièrement aux rotations offensives, dans un contexte où chaque option offensive est précieuse pour la suite du exercice.

Profil et attentes

Agissant principalement sur le côté gauche de l’attaque, le joueur originaire de Bourg-la-Reine est considéré comme un élément à fort potentiel. Le club messin a insisté sur sa capacité à combiner individualité et contributions collectives, espérant que ses qualités techniques et sa jeunesse dynamiseront le secteur offensif.

Ce prêt est conçu comme une opportunité pour Michal de confirmer ses talents à un niveau exigeant et pour Metz d’ajouter une alternative offensive sans s’engager sur le long terme. La suite de la saison permettra d’évaluer l’impact réel de ce prêt, tant pour le joueur que pour les ambitions du club en championnat.