Football : les nouvelles règles de l’IFAB en 4 points

L’International Football Association Board (IFAB) a dévoilé une série de modifications des Lois du jeu qui entreront en application lors de la Coupe du monde 2026, programmée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ces ajustements touchent plusieurs aspects du déroulement des matches, du chronométrage des remises en jeu aux conditions de prise en charge des blessés, en passant par les interventions de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Voici l’essentiel de ce qui change sur le terrain, résumé pour les lecteurs de Bénin Web TV.

Principales innovations et conséquences pratiques

Pour lutter contre les ralentissements volontaires, les arbitres auront désormais la possibilité d’imposer des sanctions plus strictes. Lorsqu’un geste tel qu’une touche ou un dégagement au pied est jugé inutilement long, l’arbitre pourra déclencher un compte à rebours visible de cinq secondes. Si le jeu ne reprend pas avant la fin de ce délai, la conservation du ballon sera transférée à l’équipe adverse : la remise en touche ira au camp adverse et un dégagement au but jugé retardé pourra être transformé en corner pour l’adversaire.

Les procédures de remplacement sont également encadrées. Après le signal d’un changement, le joueur destiné à entrer doit se conformer à un délai de dix secondes pour que l’opération se déroule normalement et que le joueur remplacé quitte le terrain. Si ce délai n’est pas respecté, l’entrée effective du remplaçant sera différée jusqu’au prochain arrêt de jeu survenant après au moins une minute, alors que le joueur quittant le terrain demeure tenu de partir immédiatement.

Concernant les soins prodigués sur la pelouse, toute intervention médicale entraînant l’arrêt du jeu devra conduire le joueur soigné à quitter le terrain dès la reprise du jeu et à attendre une minute avant de pouvoir le réintégrer. Cette mesure vise à décourager les soins tactiques destinés à gagner du temps. Des exceptions sont prévues dans certaines circonstances particulières, notamment lors d’exclusions temporaires où la reprise immédiate est permise.

