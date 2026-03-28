Football : le Sénégal cherche à confirmer son titre face au Pérou

Fraîchement auréolés du titre continental obtenu lors de la CAN 2025, les Lions du Sénégal tournent déjà leur regard vers la Coupe du monde 2026. Pour conserver leur dynamique et asseoir leur statut sur la scène internationale, les champions africains disputent cet après-midi un match amical contre le Pérou.

Depuis plusieurs saisons, le Sénégal s’est imposé comme une référence du football africain grâce à un collectif structuré et une ossature expérimentée. Ce nouveau titre vient couronner un travail de fond : progression constante, discipline tactique et capacité à tenir la distance dans les moments clés ont été les piliers de ce succès.

Dans la perspective du Mondial, la sélection continue d’alimenter sa préparation par des oppositions qualitatives, destinées à entretenir le rythme et à peaufiner les automatismes. La confrontation face aux Péruviens s’inscrit pleinement dans cette logique de préparation intensive.

Un adversaire sud-américain à ne pas sous-estimer

Le Pérou arrive avec l’ambition de bousculer l’ordre établi. Même en période de transition, l’équipe péruvienne conserve une philosophie de jeu technique et combative, et son vécu sur la scène internationale en fait un rival capable de performances surprenantes.

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