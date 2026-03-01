Benin Web TV
Football : le Marocain Ismaël Saibari marque un but exceptionnel pour le PSV

Samedi soir, Ismaël Saibari s’est montré décisif en offrant à son équipe un avantage important lors de la rencontre du PSV à Heracles Almelo.

Football
La combinaison gagnante est intervenue peu après l’heure de jeu des débuts de match : à la 12e minute, le joueur a déclenché une action qui a permis à Eindhoven de creuser l’écart.

Aux abords de la surface, l’international marocain a contrôlé le cuir puis enchaîné par une frappe puissante et parfaitement placée que le gardien adverse, Remko Pasveer, n’a pu détourner.

Cette réalisation a contribué à la victoire finale du PSV qui s’est imposé 3-1 en Eredivisie contre Heracles.

