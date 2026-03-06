Football : le Marocain Jesse Lingard débarque aux Corinthians

Le milieu anglais Jesse Lingard va poursuivre sa carrière au Brésil sous les couleurs des Corinthians, une arrivée rendue officielle vendredi par le club.

Libre de tout contrat depuis l’échéance de son engagement avec le FC Séoul, le joueur de 33 ans était à la recherche d’un nouveau défi.

Un accord a été trouvé pour une période allant jusqu’à la fin de l’année civile, avec la possibilité d’une prolongation d’un an. Le transfert est désormais acté : Lingard intégrera l’effectif où figurent déjà Memphis Depay et le récent recrue Zakaria Labyad.

Un profil expérimenté et des retrouvailles

Lingard retrouve Memphis Depay, avec qui il a partagé le vestiaire à Manchester United entre 2015 et 2017, sous la direction successives de Louis van Gaal puis de José Mourinho.

Ce passage à Manchester United correspond aux moments les plus marquants de sa carrière, période au cours de laquelle il a inscrit ses performances les plus remarquées.

Avant son escapade en Corée du Sud où il a évolué ces deux dernières saisons, Lingard a également porté les maillots de Derby County, West Ham United et Nottingham Forest.