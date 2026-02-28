Football: le Ghana defiera le Pays de Galles dans un match amical

Le ministre ghanéen des Sports et des Loisirs, Kofi Adams, a annoncé que son pays negocie actuellement avec le pays de Galles pour la tenue d’un match amical en préparation de la Coupe du monde 2026.

La sélection nationale, surnommée les Black Stars, se rendra cet été au Mondial organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Pour peaufiner leur préparation, le sélectionneur Otto Addo a déjà planifié deux rencontres de haut niveau : une confrontation contre l’Autriche le 27 mars au stade Ernst-Happel de Vienne, suivie d’un déplacement à Stuttgart pour affronter l’Allemagne le 30 mars.

Autres oppositions et suite des discussions

En mai, le Ghana doit également défier le Mexique, mais la Fédération ghanéenne de football (GFA) n’a pas encore communiqué la date ni le lieu de cette joute.

S’exprimant devant une commission parlementaire le 26 février, Kofi Adams a précisé que les pourparlers avec le pays de Galles se poursuivent afin de boucler un autre match amical avant le départ pour la compétition.

Quadruple champion d’Afrique, le Ghana disputera sa cinquième phase finale et évoluera dans le groupe L aux côtés du Panama, de l’Angleterre et de la Croatie : la campagne s’ouvrira face au Panama le 17 juin, se poursuivra contre l’Angleterre le 23 juin et s’achèvera par la rencontre contre la Croatie le 27 juin.