Football : le Burkina fixe cinq objectifs à Amir Abdou

Amir Abdou a officiellement pris ses fonctions à la tête des Étalons du Burkina Faso. Le technicien a été présenté aux médias ce jeudi 5 mars lors d’une cérémonie organisée par la fédération nationale.

Le sélectionneur a apposé sa signature sur un contrat annoncé pour deux saisons avec la Fédération burkinabè de football, la période mentionnée par les autorités courant du 1er mars 2027 au 28 février 2028.

Au cours de cette présentation, le président de la fédération, Oumarou Sawadogo, a exposé les missions confiées au nouvel entraîneur et les ambitions qui accompagnent sa nomination.

Parmi les attentes formulées, la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations figure en tête, présentée comme un passage quasi obligé mais restant officiellement ciblé. La fédération souhaite également que le staff intègre progressivement des joueurs plus jeunes afin de relancer la dynamique de l’équipe à partir des ressources actuelles.

Au-delà des compétitions continentales, les responsables visent des performances élevées lors des phases finales — l’objectif minimal étant d’atteindre les demi-finales — et ambitionnent de pousser l’équipe le plus loin possible. La feuille de route inclut aussi la qualification à la Coupe du monde 2030 et une montée au sein du classement continental, avec pour but une place parmi les dix meilleures sélections africaines.