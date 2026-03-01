Football: l’attaquant Marocain Munir El Haddadi quitte l’Iran en voiture après des bombardements

Munir El Haddadi, l’attaquant international marocain de 30 ans, a annoncé sur son compte Instagram avoir quitté l’Iran par la route après une évacuation urgente. L’ancien joueur du FC Barcelone, de Séville et de Getafe portait cette saison les couleurs du club iranien Esteghlal FC.

Selon son message, il ne se sentait plus en sécurité sur place à cause de l’escalade des tensions liées aux affrontements impliquant Israël et les États-Unis. Initialement prévu en avion, son départ a finalement été contrarié et il a fallu organiser une évacuation alternative.

Munir a expliqué que le club lui avait mis un véhicule à disposition pour rejoindre la frontière, opération qui s’est déroulée sans incident. Il a remercié ceux qui lui ont envoyé des messages d’inquiétude et de soutien.

Le témoignage de l’attaquant

Dans sa story Instagram, le footballeur a précisé que le vol prévu la veille n’avait pas pu décoller, ce qui a conduit à opter pour un trajet terrestre improvisé. Grâce à l’aide logistique du club, il a pu traverser la frontière et se mettre en sécurité.

Munir a indiqué se trouver désormais en Turquie et avoir prévu de regagner l’Espagne dans les prochaines heures. Il a enfin remercié publiquement toutes les personnes qui l’ont soutenu depuis le début de cette situation.