Football : l’Algérie affrontera les Pays-Bas en amical en juin

Après avoir bouclé son rassemblement de mars, la sélection algérienne a déjà programmé un rendez‑vous de taille pour le mois de juin : les Verts affronteront les Pays‑Bas le 3 juin à Amsterdam.

Football
La Fédération algérienne a inscrit cette confrontation comme l’un des moments forts de sa préparation. Placée à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, la rencontre offrira à Vladimir Petković l’opportunité de jauger son groupe face à une équipe européenne régulièrement présente sur la scène internationale et reconnue pour son intensité de jeu et sa rigueur tactique.

Après un stage en mars ponctué de matches contre le Guatemala et l’Uruguay, l’Algérie montera donc d’un cran en juin en se frottant à une opposition nettement plus relevée, utile pour mesurer la valeur réelle du collectif avant la compétition planétaire.

Vers une double opposition de haut niveau

Si la date et le lieu du match contre les Néerlandais sont désormais fixés, la Fédération poursuit les négociations pour compléter le programme par une seconde affiche prestigieuse, évoquant des pistes comme l’Angleterre ou l’Italie. Quoi qu’il en soit, c’est bien le déplacement à Amsterdam qui sera le premier test significatif pour les Fennecs et permettra d’éclairer les choix tactiques et l’état de forme avant le Mondial.

