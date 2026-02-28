Football : Kalidou Koulibaly défend les supporters sénégalais

Plus d’un mois après les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN 2025 à Rabat et quelques jours seulement après la condamnation de dix-huit supporters sénégalais — condamnations allant de trois mois à un an de prison ferme — Kalidou Koulibaly a finalement rompu le silence.

Le capitaine des Lions, qui évolue à Al Hilal, s’est exprimé via un long message vocal diffusé sur les réseaux sociaux pour s’adresser directement aux sympathisants détenus au Maroc. Sa prise de parole survient après des interventions publiques d’autres internationaux, dont Pape Matar Sarr.

Dans cet enregistrement, Koulibaly a expliqué combien l’affaire avait touché l’équipe sur le plan humain et fraternel dès les premiers instants, marquant une solidarité claire envers les supporters concernés.

Un silence par respect de la procédure et un appel à la libération

Le joueur a tenu à clarifier la nature du silence observé jusqu’à présent : il ne s’agissait ni d’un désintérêt ni d’un éloignement, mais d’un choix délibéré. Selon lui, les membres de la sélection et le staff ont préféré laisser les autorités compétentes et l’État du Sénégal gérer le dossier sans ajouter de pression médiatique susceptible de perturber la procédure judiciaire en cours.

En cette période de Ramadan et de Carême, Koulibaly a aussi évoqué la dimension humaine de l’épreuve que traversent les familles des détenus. Il a rappelé que, malgré tout, ces supporters restent dans l’estime des joueurs et que le succès continental porte, selon lui, aussi leur empreinte.

Le capitaine a enfin lancé un message de soutien sans équivoque : il a assuré aux personnes emprisonnées qu’elles ne sont pas abandonnées et a réaffirmé que l’objectif principal de l’équipe est de voir ces supporters retrouver la liberté. Cette déclaration intervient alors qu’une marche de solidarité se prépare à Dakar et à Rufisque, traduisant une forte mobilisation nationale.