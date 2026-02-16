Football — JS Kabylie : Josef Zinnbauer s’explique après une altercation avec des supporters

Après la lourde défaite 3-0 concédée face aux Young Africans, une scène tendue entre le coach de la JS Kabylie, Josef Zinnbauer, et des supporters a été relayée sur les réseaux sociaux via une vidéo montrant une vive échange entre les protagonistes.

Après la lourde défaite 3-0 concédée face aux Young Africans, une scène tendue entre le coach de la JS Kabylie, Josef Zinnbauer, et des supporters a été relayée sur les réseaux sociaux via une vidéo montrant une vive échange entre les protagonistes.

Face à la diffusion de cette séquence, l’entraîneur est intervenu publiquement sur son compte Instagram pour apporter sa version des faits. Il assure que l’enregistrement qui circule ne rend pas compte de l’ensemble du contexte et qu’il ne reflète pas fidèlement ce qui s’est réellement passé.

Zinnbauer réfute toute attitude irrespectueuse envers les fans et affirme ne pas avoir proféré d’insultes. Selon lui, son intention était d’expliquer certains éléments après le revers, alors que certains supporters manifestaient leur colère de manière virulente.

Publicité

Précisions et réactions

Le coach allemand indique également que le service de sécurité l’a invité à se rendre à la conférence de presse après l’altercation. Il déplore par ailleurs des actions et propos hostiles dirigés contre lui et son adjoint, ce dernier ayant même été victime d’un crachat, d’après le récit du staff technique.

Rappelant son attachement au club, Zinnbauer tient à souligner son estime pour les supporters et la passion qu’ils entretiennent pour la JS Kabylie. Il appelle à garder une attitude respectueuse entre tous les acteurs afin de préserver l’unité autour de l’équipe, en insistant sur le fait que la majorité des supporters accompagne le club avec ferveur.