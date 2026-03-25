Football : huit nations participent au tournoi de Kigali du 25 au 30 mars

Du 25 au 30 mars, Kigali accueillera une série de rencontres de football international inscrites au calendrier de la FIFA. Ce rendez-vous réunit huit sélections réparties en deux poules et place la capitale rwandaise sous le feu des projecteurs sportifs.

Pour Fabrice Shema Ngoga, qui dirige la Fédération rwandaise de football (FERWAFA), l’organisation de cette compétition représente une occasion de mettre en avant les compétences locales en matière d’accueil d’événements sportifs d’envergure.

Sur le plan sportif, l’attention sera particulièrement portée sur les Amavubi. La sélection rwandaise, entraînée par Stephen Constantine, lancera sa participation le 27 mars au stade Amahoro contre la Grenade. Le même jour, le Kenya sera opposé à l’Estonie, tandis que les matches du groupe B se dérouleront au stade Pelé de Kigali et mettront aux prises la Tanzanie, le Liechtenstein, Aruba et Macao.

Format et enjeux

La formule de la FIFA Series 2026 est conçue pour maintenir la pression compétitive : chaque poule désignera un vainqueur, et les deux premiers s’affronteront ensuite en finale pour remporter le trophée de cette série de rencontres amicales. Pour les équipes africaines engagées, ces oppositions constituent un banc d’essai précieux afin d’évaluer leurs progrès face à des adversaires venus de différentes régions avant les échéances officielles à venir.

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Groupe A : Rwanda, Kenya, Estonie, Grenade

Groupe B : Aruba, Macao, Tanzanie, Liechtenstein