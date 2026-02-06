Football – Haris Belkebla confiant pour une reprise imminente à Angers

Haris Belkebla rassure sur sa condition physique. Le milieu algérien, engagé avec le SCO d’Angers, poursuit sa guérison après la blessure survenue la semaine passée lors de la rencontre face à Metz. Victime d’un coup qui s’est révélé être une entorse, il observe une période de repos et de prudence indispensable pour éviter toute rechute.

Lors d’une intervention devant la presse, le joueur a fait savoir que son état évoluait favorablement et qu’il entamait une phase de reprise progressive. Selon lui, la pathologie nécessite du temps de récupération, mais les sensations sont meilleures qu’immédiatement après l’impact.

Un retour à l’entraînement pourrait intervenir dans les prochaines heures, une reprise envisagée dès la journée de demain qui laisserait la porte ouverte à une éventuelle présence dans le groupe pour le déplacement de dimanche à Toulouse (16h15 GMT). Le staff médical et l’encadrement sportif trancheront en fonction des tests et de la réaction du joueur aux premières séances de reprise.

