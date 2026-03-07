Football : Galatasaray devance Liverpool grâce à un but du Nigérian Victor Osimhen

Galatasaray s’est imposé 1-0 contre Besiktas samedi, victoire délivrée par Victor Osimhen et obtenue malgré l’expulsion de Leroy Sané. Ce succès redonne de l’élan au club stambouliote avant le rendez-vous crucial de la Ligue des champions mardi face à Liverpool.

Galatasaray s’est imposé 1-0 contre Besiktas samedi, victoire délivrée par Victor Osimhen et obtenue malgré l’expulsion de Leroy Sané. Ce succès redonne de l’élan au club stambouliote avant le rendez-vous crucial de la Ligue des champions mardi face à Liverpool.

Le coach Okan Buruk avait choisi de débuter la rencontre au Tüpraş Stadyumu sans sa recrue hivernale Noa Lang, laissée sur le banc. Les locaux ont débloqué la situation juste avant la pause, trouvant l’ouverture au meilleur moment pour regagner les vestiaires avec l’avantage.

La réalisation est signée Osimhen, qui a devancé la défense adverse d’une puissante tête sur un centre venu côté droit de Leroy Sané, action rapidement commentée et partagée sur les réseaux sociaux.

Publicité

Un match maîtrisé malgré un homme en moins

Après la reprise, Besiktas a intensifié ses efforts pour revenir au score mais s’est heurté à une défense galvanisée. Un tournant est survenu peu après l’heure de jeu lorsque Leroy Sané a été exclu, contraignant Galatasaray à finir la rencontre à dix. Cette situation n’a pas empêché les Turcs de préserver leur avance.

Avec ces trois points, Galatasaray aborde son huitième de finale de C1 contre Liverpool dans de meilleures dispositions. En championnat, le club conserve une confortable première place, comptant sept longueurs d’avance sur son rival Fenerbahçe, qui a encore un match à disputer dimanche. Besiktas pointe en quatrième position, tandis que Trabzonspor, troisième, décroche pour l’instant une place en Ligue Europa.