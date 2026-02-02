Football : Frank Onyeka prêté à Coventry City

Coventry City a officialisé, ce lundi 2 février 2026, l’arrivée de Frank Onyeka sous la forme d’un prêt en provenance de Brentford valable jusqu’à la fin de la saison en cours. Le montage comporte une clause prévoyant la transformation du prêt en transfert définitif si le club obtient la montée en Premier League.

Le promu de la saison renforce ainsi son secteur central alors qu’il occupe la première place du championnat. Le club a présenté ce renfort comme une pièce supplémentaire pour stabiliser et densifier l’entrejeu dans la perspective des matchs décisifs à venir.

Agé de 28 ans et international nigérian, Onyeka n’a été utilisé cette saison qu’en tant que remplaçant lors de six rencontres de Premier League avec Brentford. La saison précédente, il avait été prêté à Augsbourg où il a accumulé trente titularisations en Bundesliga, expérience qui a contribué à forger son profil de joueur de devoir.

