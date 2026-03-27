Football FIFA Series 2026 : Gabon battu par l’Ouzbékistan

Dans le cadre des FIFA Series 2026, dispositif mis en place par la FIFA pour multiplier les oppositions intercontinentales durant la fenêtre internationale, le Gabon se déplaçait au Milliy Stadium pour défier l’Ouzbékistan, ce vendredi 27 mars. Conçu pour offrir une vitrine mondiale à des sélections de confédérations différentes, ce match amical a offert du spectacle, mais s’est soldé par une défaite des Panthères sur le score de 3-1.

Les premières minutes ont souri aux visiteurs : Averlant a ouvert le score dès la 6e minute, concrétisant une domination gabonaise affichée en début de rencontre. Les Ouzbeks n’ont pas tardé à réagir et, portés par leur attaquant vedette Eldor Shomurodov, ont rétabli l’équilibre à la 14e minute. Le 1-1 à la pause traduisait une première période indécise, marquée par une bataille rugueuse au milieu du terrain et des temps forts pour les deux camps.

Après la pause, l’aspect décisif du match a basculé en faveur des locaux : J. Urozov a inscrit le but donneur d’avantage à la 59e minute, obligeant le staff gabonais à tenter plusieurs remaniements offensifs. Lemina et Matouti ont été lancés à l’heure de jeu avancée (82e) pour relancer les Panthères, mais l’équipe s’est montrée trop approximative et nerveuse en fin de partie — un état d’esprit illustré par le carton jaune adressé à Guelor Kanga — et a concédé un troisième but dans le temps additionnel (90+4′).

Points à retenir et détails tactiques

Sur le plan collectif, l’Ouzbékistan a surtout su se montrer plus efficace dans la zone de vérité, transformant ses occasions en buts alors que le Gabon a manqué de réalisme après l’ouverture du score. Les changements opérés par le sélectionneur n’ont pas réussi à inverser la tendance : la possession n’a pas suffi pour percer une défense bien organisée et la dernière passe a fait défaut à plusieurs reprises.

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