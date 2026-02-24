Football : Evan N’Dicka prévient la Juventus

Evan N’Dicka, défenseur originaire de Côte d’Ivoire, a tenu à rappeler que chaque point pris en Serie A revêt désormais une importance capitale pour l’AS Roma dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Le club romain occupe actuellement la quatrième place du championnat italien et accuse un retard de quatorze unités sur le leader, l’Inter Milan. Cette situation leur permet toutefois de compter sur une marge de quatre points sur la Juventus, cinquième, avant le choc direct qui opposera les deux équipes le week-end prochain.

Interrogé par DAZN Italia, N’Dicka a salué l’effort collectif et la solidarité du groupe, insistant notamment sur l’importance de l’intervention salvatrice de Svilar qui a contribué à préserver leurs cages inviolées lors de la rencontre.

Une assise défensive qui fait la différence

Le Toulousain de formation a expliqué que l’équipe était prête et motivée après ce succès, exprimant son espoir de reproduire une prestation similaire face à la Juventus la semaine prochaine.

La Roma signe là son douzième match sans encaisser en championnat cette saison, et affiche la meilleure arrière-garde du tournoi avec seulement 16 buts concédés. N’Dicka fait partie des éléments majeurs de cette solidité défensive.