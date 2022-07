Football : énorme scandale de fraude fiscale en Angleterre

Selon les informations du Sun le 9 juillet dernier, 329 joueurs évoluant en Angleterre, dont des stars de Premier League, font l’objet de fraude fiscale présumée.

Les scandales n’en finissent plus de ternir l’image du football anglais ces derniers mois. Après les cas de viols impliquant au moins deux joueurs de Premier League, dont la star de Manchester United Mason Greenwood, c’est maintenant plusieurs joueurs évoluant en Angleterre qui font face à des accusations de fraudes fiscales.

En effet, d’après The Sun, 329 joueurs évoluant dans les championnats anglais, dont des stars de Premier League, font l’objet de fraude fiscale présumée, un record outre-Manche. A titre de comparaison, le département des Recettes et Douanes de Sa Majesté n’avait réalisé que 93 enquêtes la saison passée. Le média anglais ajoute que 31 clubs et 91 agents sont également impliqués dans cette affaire.

Cette grande opération concerne notamment les suppléments accordés aux joueurs pour qu’ils puissent utiliser leur image dans des publicités et des avenants. Les commissions d’agent sont aussi au cœur de l’enquête.

Le HMRC dit avoir collecté 560 millions de livres d’impôts supplémentaires liés au football depuis 2015. Alors que la plupart des clubs de Premier League ont débuté leur présaison, les joueurs vont devoir faire face à ce scandale, sans que cela ne perturbe leur préparation ou leur début de saison.