Football — Elite One (Cameroun) : Dynamo de Douala – Colombe Sportive, 3e journée

La troisième journée de l’Elite One camerounaise débute ce mercredi 7 février 2026 avec un choc au sommet : le Dynamo de Douala, leader, accueille le tenant du titre, la Colombe Sportive.

Dynamo se présente avec six points au compteur et une confiance renforcée par deux succès d’entrée, dont des victoires marquantes contre AS Fortuna et Victoria United. Les joueurs des Bon Ba Djob sont donc en position avantageuse et restent favoris sur le papier, mais devront se méfier d’une Colombe qui reste capable de surprendre.

La Colombe Sportive, elle, navigue entre déception et urgence : tenue en échec par Coton Sport puis battue par Gazelle FA, l’équipe vise à stopper cette série sans victoire et à relancer sa saison face à un adversaire difficile à manœuvrer.

Les autres rencontres et enjeux

Aigle Royal de la Menoua reçoit le Canon Sportif de Yaoundé dans un duel où la solidité défensive des locaux (victoire initiale puis match nul) fera face à la nécessité de victoire pour un Canon encore sans succès après un revers récent. L’enjeu est clair : confirmer les bons signes ou inverser la tendance.

Victoria United, corrigé par Dynamo mais auteur d’un bon résultat contre PWD, accueille Coton Sport de Garoua. Les Garouaois restent invaincus mais peinent à transformer leur domination en succès (deux nuls), si bien que la pression pour décrocher les trois points sera forte des deux côtés.

Stade Renard, lourdement défait à Bamenda puis accroché à domicile, se trouve opposé à l’Aigle Royal de Moungo, qui n’a toujours pas trouvé la faille offensivement après plusieurs matches difficiles. Cette confrontation peut rapidement devenir une rencontre à six points pour le moral des équipes.

Fauve Azur, revenu aux affaires avec une victoire récente, affronte Unisport, lequel n’a pas encore inscrit le moindre but dans ce début de championnat et cherche à se réveiller offensivement.

Enfin, Gazelle FA, solide avec deux succès, se déplace pour défier PWD de Bamenda, capable du pire comme du meilleur : une opposition à ne pas sous-estimer pour le leader garouaais.

Programme de la troisième journée :

Aigle Royal de la Menoua vs Canon Sportif de Yaoundé

Colombe Sportive vs Dynamo de Douala

Victoria United vs Coton Sport

Stade Renard vs Aigle Royal de Moungo

Fauve Azur vs Unisport

PWD vs Gazelle FA