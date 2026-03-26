Football – Éliminatoires CAN 2027 : le Soudan du Sud domine Djibouti

Le Soudan du Sud a pris une option presque décisive pour la qualification au tour suivant des éliminatoires de la CAN 2027 en infligeant une large défaite à Djibouti (0-4). Le match aller, disputé à huis clos à Juba et où les Sud-Soudanais figuraient officiellement comme visiteurs, a tourné à l’avantage des Bright Stars dès les premiers instants.

Les locaux ont longtemps tenu la maîtrise du jeu et c’est Kuol T. qui a débloqué la situation à la 31e minute, offrant aux siens une avance méritée à la pause. Cette réalisation a mis la pression sur des Djiboutiens incapables de développer des offensives réellement dangereuses.

Au retour des vestiaires, la formation sud-soudanaise a accéléré et transformé son contrôle en démonstration offensive. K. Majak a été le véritable fil conducteur de cette seconde période, impliqué sur chacune des réalisations qui ont suivi.

Les conséquences pour la manche retour

Peu après la reprise, Majak a délivré une passe décisive pour J. Bangasi (49e) qui a inscrit le deuxième but, puis a récidivé en servant P. Maker à la 66e minute pour le troisième. L’attaquant polyvalent a enfin inscrit le quatrième but à la 81e minute, scellant une victoire nette et quasiment irrévocable.

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