Football : CR Bélouizdad bat l’AS Otoho et termine en tête du groupe C

Le CR Bélouizdad a bouclé la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF sur une note positive en s’imposant 2-1 contre l’AS Otoho lors de la sixième et dernière journée. Déjà assuré de disputer les quarts de finale, le club algérien a confirmé sa supériorité sur le terrain.

La domination des locaux s’est matérialisée dès le premier acte : Abdennour Belhocini a ouvert le score à la 14e minute, puis Farid El Mellali a porté l’avance à deux buts juste avant la pause, à la 41e minute, récompensant une nette emprise sur le jeu.

Après le repos, Otoho a haussé le rythme et trouvé la réduction de l’écart grâce à Bandiougou Diallo à la 68e minute. Malgré une fin de rencontre plus disputée, aucune des deux équipes n’a changé le tableau d’affichage.

Classement et perspectives

Grâce à cette victoire, le CRB termine en tête du groupe C avec un total de 15 points. L’AS Otoho, malgré la défaite, conserve la deuxième place avec 9 points et rejoint également les huitièmes de finale au palmarès des qualifiés pour les quarts.

Les deux équipes vont désormais préparer la phase à élimination directe, chacune nourrissant l’ambition de prolonger sa route dans la compétition.