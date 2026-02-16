Benin Web TV
LIVE

Football : CR Bélouizdad bat l’AS Otoho et termine en tête du groupe C

Le CR Bélouizdad a bouclé la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF sur une note positive en s’imposant 2-1 contre l’AS Otoho lors de la sixième et dernière journée. Déjà assuré de disputer les quarts de finale, le club algérien a confirmé sa supériorité sur le terrain.

Le · MàJ le
Football
66vues
Football : CR Bélouizdad bat l’AS Otoho et termine en tête du groupe C
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le CR Bélouizdad a bouclé la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF sur une note positive en s’imposant 2-1 contre l’AS Otoho lors de la sixième et dernière journée. Déjà assuré de disputer les quarts de finale, le club algérien a confirmé sa supériorité sur le terrain.

La domination des locaux s’est matérialisée dès le premier acte : Abdennour Belhocini a ouvert le score à la 14e minute, puis Farid El Mellali a porté l’avance à deux buts juste avant la pause, à la 41e minute, récompensant une nette emprise sur le jeu.

Après le repos, Otoho a haussé le rythme et trouvé la réduction de l’écart grâce à Bandiougou Diallo à la 68e minute. Malgré une fin de rencontre plus disputée, aucune des deux équipes n’a changé le tableau d’affichage.

Publicité

Classement et perspectives

Grâce à cette victoire, le CRB termine en tête du groupe C avec un total de 15 points. L’AS Otoho, malgré la défaite, conserve la deuxième place avec 9 points et rejoint également les huitièmes de finale au palmarès des qualifiés pour les quarts.

Les deux équipes vont désormais préparer la phase à élimination directe, chacune nourrissant l’ambition de prolonger sa route dans la compétition.

Publicité

Articles liés

Ligue des champions CAF : AS FAR à 45 minutes de la qualificationAS FAR se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAFTous les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAFMourinho et le Real Madrid: un retour bientôt possible ?
Merci pour votre lecture — publicité